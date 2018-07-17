На Ботанике перевернулся грузовик с молоком

09:25 | 19.07.2018

Инцидент Екатеринбург

Сегодня утром в Екатеринбурге перевернулся грузовик, перевозивший молоко. Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на перекрестке улиц Белинского и Шварца.



На фотографии видно, что грузовик лежит на боку. По предварительной информации, водитель не пострадал.