Временные конструкции рядом с «Екатеринбург-Ареной» уберут до конца июля

22:25 | 18.07.2018

oblgazeta.ru

Сегодня мэрия Екатеринбурга в ответ на жалобы горожан пообещала: временные конструкции рядом с «Екатеринбург-Ареной», где недавно завершилась серия матчей мундиаля, демонтируют к 30 июля.



Жители домов, которые расположены в радиусе стадиона, жалуются, что благодаря ЧМ их жильё превратилось в зону отчуждения. До сих пор, по их словам, таксистам и доставщикам приходится объяснять, как проехать на закрытую нагромождениями территорию.



«Праздник закончился, а дороги-то всё так же перекрыты», — жалуются они. Кроме павильонов, закрывающих проезд по Татищева, горожанам мешают сооружения на Ключевской — Пирогова, Мельникова. Например, из-за них нет подъезда к некоторым офисам на Пирогова.



Недавно в Екатеринбурге объявили аукцион на демонтаж конструкций вокруг «Екатеринбург Арены», которые установили к ЧМ. Стартовая цена тендера — 943 тысячи рублей. Расчистить территорию и восстановить благоустройство нужно будет не позднее 20 ноября.