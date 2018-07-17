Евгений Куйвашев доставляет воду жителям Североуральска, пострадавшим вследствие природной катастрофы

Сегодня губернатор Свердловской области распорядился срочно доставить воду в Североуральск и обеспечить живительной влагой каждого горожанина, пострадавшего от недавнего ЧП. Там из-за обвала русла реки Калья возникли перебои с водоснабжением.Соответствующее заявление Куйвашев сделал в своём Instagram.«В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе», - написал глава региона.Ранее стало известно, что в связи с ЧП воду горожанам продавали только по паспорту и максимум 2 литра.Фото: Instagram Евгения Куйвашева