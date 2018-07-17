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20:40 | 18.07.2018

tass.ru

В Екатеринбурге на территории УрФУ появится ядерный центр для диагностики рака на ранней стадии

Уже через пару лет в Екатеринбурге появятся два жизненно необходимых для населения всей Свердловской области центра: протонный центр и центр ядерной медицины. За год они будут спасать жизнь 150–200 горожанам, диагностируя онкологию на ранней стадии и удаляя опухоли из труднодоступных мест.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. По его словам, ядерный центр построят либо на территории УрФУ, либо рядом с ним, чтобы можно было доставлять в клинику изотопы в течение 20 минут. На строительство уйдет 2,5–3 года. Проект реализуется участниками четырёхстороннего соглашения, подписанного на «Иннопроме». Общая сумма затрат составит около 6 миллиардов рублей.

Сейчас в УрФУ идёт строительство и оснащение циклотрона. Это устройство сможет генерировать более 100 изотопов — почти в 2 раза больше, чем используется сегодня в медицинской практике. До конца этого года все технологические испытания будут завершены.

Сегодня в России есть всего два таких центра, третий на днях откроется в Подмосковье. Самый ближайший за рубежом — в Праге. Протонный центр, созданный на Среднем Урале, сможет лечить рак, который на данный момент в регионе не лечится никакими способами. Например, в таком центре можно будет избавиться от меланомы сетчатки глаза.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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