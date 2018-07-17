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20:40 | 18.07.2018
tass.ru
В Екатеринбурге на территории УрФУ появится ядерный центр для диагностики рака на ранней стадии
Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. По его словам, ядерный центр построят либо на территории УрФУ, либо рядом с ним, чтобы можно было доставлять в клинику изотопы в течение 20 минут. На строительство уйдет 2,5–3 года. Проект реализуется участниками четырёхстороннего соглашения, подписанного на «Иннопроме». Общая сумма затрат составит около 6 миллиардов рублей.
Сейчас в УрФУ идёт строительство и оснащение циклотрона. Это устройство сможет генерировать более 100 изотопов — почти в 2 раза больше, чем используется сегодня в медицинской практике. До конца этого года все технологические испытания будут завершены.
Сегодня в России есть всего два таких центра, третий на днях откроется в Подмосковье. Самый ближайший за рубежом — в Праге. Протонный центр, созданный на Среднем Урале, сможет лечить рак, который на данный момент в регионе не лечится никакими способами. Например, в таком центре можно будет избавиться от меланомы сетчатки глаза.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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