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19:52 | 18.07.2018
n24.ru
СКР начал проверку по факту движения «дикого» трамвая без водителя в Екатеринбурге
Как стало известно со слов заместителя генерального директора Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга Александра Серебренникова, незадолго до ДТП водитель трамвая сообщила в депо, что недомогает и собирается поехать в направлении конечной остановки «Шарташ», чтобы там оправиться. Тогда же она высадила всех пассажиров.
Уже по пути на Шарташ у водителя случился тепловой удар, в связи с чем она упала на панель управления. С этого момента трамвай стал неуправляемым.
«Она была внутри трамвая. Был поврежден видеорегистратор, который находится в кабине водителя. Все записи, которые можно было оперативно посмотреть, повреждены. Все, что удастся восстановить, будет передано в правоохранительные органы», – рассказал Серебренников.
Стрелочница, которая как раз в том районе передвигала стрелки, заметила движущийся трамвай уже без водителя. Собственноручно она попыталась остановить 15-тонную машину. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако аварии избежать не удалось.
Для выяснения обстоятельств ЧП будут проводиться следственные эксперименты.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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