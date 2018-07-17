СКР начал проверку по факту движения «дикого» трамвая без водителя в Екатеринбурге

19:52 | 18.07.2018

n24.ru

Следственный комитет начал проверку по факту столкновения двух трамваев в Екатеринбурге. Сам инцидент произошёл вчера на перекрёстке улиц Ленина и Генеральской. Виновник ДТП потерял управление и на полном ходу врезался в другой трамвай, в результате чего пострадали пассажиры. Один из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Как стало известно со слов заместителя генерального директора Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга Александра Серебренникова, незадолго до ДТП водитель трамвая сообщила в депо, что недомогает и собирается поехать в направлении конечной остановки «Шарташ», чтобы там оправиться. Тогда же она высадила всех пассажиров.



Уже по пути на Шарташ у водителя случился тепловой удар, в связи с чем она упала на панель управления. С этого момента трамвай стал неуправляемым.



«Она была внутри трамвая. Был поврежден видеорегистратор, который находится в кабине водителя. Все записи, которые можно было оперативно посмотреть, повреждены. Все, что удастся восстановить, будет передано в правоохранительные органы», – рассказал Серебренников.



Стрелочница, которая как раз в том районе передвигала стрелки, заметила движущийся трамвай уже без водителя. Собственноручно она попыталась остановить 15-тонную машину. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако аварии избежать не удалось.



Для выяснения обстоятельств ЧП будут проводиться следственные эксперименты.