В Городском пруду Екатеринбурга на метр понизят уровень воды

17:56 | 18.07.2018

Завтра, 19 июля, в екатеринбургском Городском пруду начнут понижать уровень воды. Это необходимо для проведения работ по реконструкции Макаровского моста. Директор МБУ «ВОИС» Александр Репин сообщил, что с помощью понижения уровня воды строители получат доступ к опорным конструкциям моста.



Спуск воды займет примерно три дня. Уровень воды будет снижен на один метр до 31 октября 2018 года.



Напомним, что в прошлом году из-за реконструкции Макаровского моста так же понижали уровень воды. Тогда пруд практически обмелел.