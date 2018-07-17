В Екатеринбурге на машины обрушился поток воды и камней

Сегодня на перекрёстке Раевского — Блюхера в Екатеринбурге на проезжающие машины обрушился поток горячей воды и камней. Во время проведения опрессовок магистрального трубопровода произошёл прорыв трубы. Фонтан из горячей воды и щебня, поднявшись вверх на полтора десятка метров, обрушился на автомобили. В результате коммунальной аварии пострадали две машины.В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили информацию, сообщив, что в результате выхода воды на поверхность на месте аварии образовалась яма диаметром 1,5 метра. В настоящий момент она огорожена. На месте прорыва работает ремонтная бригада ЕТК, устранить неполадки планируется в течение суток. В связи с тем, что повреждён был обратный трубопровод, авария никак не отразится на горячем водоснабжении потребителей, проживающих в этом районе.Владельцам повреждённых в результате коммунальной аварии автомобилей для получения компенсации предложено написать заявление на имя исполнительного директора ЕТК Андрея Шмелькова.