17:25 | 18.07.2018

tourister.ru

В этом году Свердловскому театру музыкальной комедии исполняется 85 лет. В честь юбилея пройдут масштабные мероприятия, которые необходимо провести на высоком уровне, отметил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.



По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, одним из основных мероприятий станет международный форум музыкального театра.



- Предполагается, что он соберет руководителей музыкальных театров России и, безусловно, представит высокий уровень Свердловского театра музкомедии. В рамках форума планируется организовать мастер-классы по различным направлениям: свое профессиональное мастерство представят признанные авторы, дирижеры и актеры музыкального театра, - рассказал Креков.



Также в рамках празднования юбилея планируются гастроли Санкт-Петербургского и Новосибирского государственных театров музыкальной комедии. В театре хотят обновить материально-техническую базу, к юбилею будут выпущены две книги, посвященные Музкомедии. Кроме того, театр получил грант губернатора на создание премьерного спектакля «Моцарт и Сальери».