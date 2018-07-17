Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы по дзюдо

16:24 | 18.07.2018

Областная газета

Российские дзюдоисты не смогли пройти в финал первого смешанного командного чемпионата Европы, который сегодня проходит в Екатеринбурге. В полуфинале наша сборная уступила Германии со счетом 1:4. До этого россияне одолели чехов и украинцев.



В борьбе за бронзовые медали российские дзюдоисты встретятся с победителями схватки сборных Азербайджана и Австрии.



Напомним, что участие в чемпионате принимает 21 страна. Соревнования проходят в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трех мужчин и трех женщин.