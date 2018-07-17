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15:52 | 18.07.2018
rekvest.ru
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в свердловских детских лагерях
Среди нарушений — несоблюдение санитарных норм при организации питания детей. В том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, нарушение условий хранения суточных проб, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, сроков прохождения медицинских обследований, правил мытья посуды.
Так, в загородном оздоровительном лагере «Сосновый» зафиксирована кишечная инфекция. В июне в лечебные учреждения Кушвы и Нижнего Тагила из лагеря поступило 64 ребенка и двое вожатых. По итогам проверки установлено, что в пищеблоке лагеря нарушался температурный режим хранения продуктов питания, обнаружены испорченные продукты, бутилированная питьевая вода без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, выявлены нарушения правил хранения уборочного инвентаря и мытья столовой посуды. Решением суда деятельность лагеря была приостановлена на 90 суток, но возобновлена 7 июля после устранения нарушений.
«В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой г. Кушвы директору МАУ СОЦ «Солнечный», главе городского округа Красноуральск внесены представления, которые находятся на рассмотрении. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Нарушения выявлены также в МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко». Прокуратура города Лесного установила, что в учреждение поставлены мясные изделия и томатная паста без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Кроме того, в пищеблоках лагерей зачастую нарушаются нормы питания детей, уменьшается масса порций блюд. Такие нарушения обнаружены в МКОУ «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» и в детском лагере при МКОУ «Буткинская средняя общеобразовательная школа».
В числе других нарушений отсутствие москитных сеток в жилых корпусах, отсутствие туалетной бумаги и полотенец для рук, некачественная уборка помещений, нарушение правил хранения уборочного инвентаря, прием на работу сотрудников, не прошедших медицинские осмотры, и другое.
Нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в оздоровительных лагерях выявлены прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга, городов Березовского, Ивделя, Новой Ляли, Полевского, Тавдинской городской прокуратурой, прокуратурами Пригородного, Туринского и других районов. Нарушения законодательства о пожарной безопасности выявлены Артемовской, Верхнесалдинской городскими прокуратурами, прокуратурой Туринского района, Красноуфимской межрайонной прокуратурой.
Также установлены факты оказания некачественной медицинской помощи при травмировании детей. Так, в загородном оздоровительном лагере «Сосновый» медицинская сестра не выявила перелом у мальчика, упавшего во время бега.
По итогам проверок о выявленных нарушениях проинформирован губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Отметим, что в регионе функционируют 1 209 организаций отдыха и оздоровления детей.
© «Вечерние Ведомости»
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