Свердловского адвоката Бориса Искандаряна отпустили домой после восьми месяцев в СИЗО

15:39 | 18.07.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Свердловский областной суд сегодня, 18 июля, удовлетворил жалобу защитников адвоката Бориса Искандаряна, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, изменив ему меру пресечения на домашний арест. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, под домашним арестом Искандарян пробудет по 28 августа включительно.



Напомним, что до сегодняшнего дня Борис Искандарян содержался под стражей в СИЗО. В начале июля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила продлил ему срок содержания под стражей, но постановление было обжаловано стороной защиты в Свердловском облсуде.



Напомним, что, по версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области.



Известно, что Борис Искандарян, как и другие члены его семьи, специализировался на защите наркоторговцев.