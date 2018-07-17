Для свердловского департамента по охране животного мира закупили новые уазики

14:58 | 18.07.2018

dozhm.midural.ru

5 июля для свердловских борцов с браконьерством — работников департамента по охране животного мира — закупили новые транспортные средства. Автопарк пополнили шестью автомобилями УАЗ «Хантер».



Как рассказали в пресс-службе департамента, новые транспортные средства повышенной проходимости позволят оперативно решать задачи по обеспечению охраны животного мира при проведении природоохранных мероприятий.