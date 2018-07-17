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14:26 | 18.07.2018

2gis.ru

Нижнему Тагилу передали в собственность несколько объектов культурного наследия

Из федеральной собственности Нижнему Тагилу переданы четыре здания: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (комплекс из трех зданий), а также флигель у историко-технического музея «Дом Черепановых».

Власти Нижнего Тагила планируют провести реконструкцию данных объектов. Так, восстановление музея-заповедника «Горнозаводской Урал» могут включить в перечень мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила (2022 год).

- Этот комплекс зданий после реконструкции может стать еще одной значимой точкой притяжения, с которой все путешественники и гости города будут начинать изучать историю нашего промышленного центра, - отметил временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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