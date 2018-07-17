Жительница Талицы отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за испорченную бытовую технику

13:53 | 18.07.2018

Жительница Талицы Елена Д. выиграла суд у АО «Облкоммунэнерго». Дело в том, что в прошлом году из-за повышенного напряжения в электросети у нее дома вышла из строя бытовая техника: водонагреватель, холодильник и блок питания к цифровому спутниковому приемнику. Причиной стали перепутанные провода: ранее сотрудники «Облкоммунэнерго» во время монтажных работ перепутали фазный и нулевой провод. Материальный ущерб для женщины составил более 30 тысяч рублей.



Так как в «Облкоммунэнерго» Елене отказали в возмещении материального ущерба, она обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела Талицким районным судом с компании взыскали более 76 тысяч рублей, в том числе ущерб, причиненный имуществу, моральный ущерб, штраф, расходы на оплату услуг специалиста и представителя.



«Облкоммунэнерго» обжаловало решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.