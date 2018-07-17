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13:53 | 18.07.2018
Жительница Талицы отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за испорченную бытовую технику
Так как в «Облкоммунэнерго» Елене отказали в возмещении материального ущерба, она обратилась в суд. По результатам рассмотрения дела Талицким районным судом с компании взыскали более 76 тысяч рублей, в том числе ущерб, причиненный имуществу, моральный ущерб, штраф, расходы на оплату услуг специалиста и представителя.
«Облкоммунэнерго» обжаловало решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.
© «Вечерние Ведомости»
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