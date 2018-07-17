Ночью в Нижнем Тагиле сожгли Toyota Avensis

Минувшей ночью во дворе дома на Энтузиастов в Нижнем Тагиле был подожжён и, как говорится, сгорел дотла автомобиль Toyota Avensis, об этом сообщило сегодня ИА «TAGILCITI.RU».По словам владельца, автомобиль могли поджечь умышленно. Уверенность владельца транспортного средства в том, что его машину подожгли, подтверждается словами свидетелей, которые видели двоих мужчин, один из которых, одетый в шорты и толстовку с капюшоном на голове, поливал машину из «пятилитровки», второй в это время стоял поодаль и смотрел по сторонам.Владелец автомобиля написал заявление в правоохранительные органы.В полиции Нижнего Тагила агентству подтвердили факт поступления заявления от владельца сгоревшей машины.«Ночью горел автомобиль на Энтузиастов. Принято заявление от собственника, полиция проводит проверку», — коротко прокомментировали полицейские.