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13:26 | 18.07.2018

news.vtomske.ru

Директор серовской школы, фиктивно трудоустроившая знакомую, получила условный срок

В Серове к полутора годам условно со штрафом в пять тысяч рублей приговорена директор средней общеобразовательной школы. Женщина фиктивно трудоустроила свою знакомую на полставки на должность воспитателя группы продленного дня, хотя фактически эта знакомая не собиралась исполнять трудовые обязанности.

Фиктивная работница получала зарплату и иные выплаты. В результате ущерб для муниципального и областного бюджетов составил более 110 тысяч рублей.

«Указанные денежные средства фиктивно трудоустроенная сотрудница передавала директору школы, которая часть денег истратила на нужды образовательного учреждения, а другую часть в размере 40 тысяч рублей израсходовала на личные нужды, а именно на уплату наложенных на нее контролирующими органами административных штрафов», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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