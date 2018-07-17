Екатеринбург в период проведения мундиаля увидели туристы из 100 стран

13:14 | 18.07.2018

Жители каждой третьей страны мира побывали в столице Урала с начала лета. Связисты «МегаФона» зафиксировали свыше 170 тысяч туристов из 103 государств. Вместе они скачали в сети оператора свыше 4 тысяч гигабайт.



Самыми популярными местами для выхода в интернет стали аэропорт Кольцово, «Екатеринбург Арена», станция метро «Площадь 1905 года» и пересечение улиц Малышева — Вайнера. За все время пребывания в городе рекорд по активности в интернете поставили уругвайцы, китайцы и японцы. А вот звонили чаще других французы, итальянцы и египтяне.



В мегаполис приехали не только болельщики из стран, чьи команды соревновались на стадионе. Присоединились к футбольному празднику жители Кипра, Анголы, Туниса, Колумбии, Мальты, Таиланда, Люксембурга, Панамы, Норвегии, Польши и многих других. В течение пары недель после окончания футбольных матчей иностранцы продолжали гулять в Екатеринбурге — гости из Мексики постили фотографии и вели прямые эфиры.



«Зрителями матчей на арене стали 125 437 человек, из них 41 % пользовался услугами «МегаФона». На стадионе и в фан-зоне горожане и иностранцы вместе скачали выше 7,5 тысячи гигабайт трафика, этого хватит на отправку в мессенджерах свыше двух миллионов фото. Наша сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой — снимки и видео за секунды улетали в любой уголок мира. Инфраструктура на объектах, связанных с мировым первенством, соответствовала самым высоким стандартам, показатель уровня предоставления услуг достиг рекордных цифр — 99,99 %», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Для обеспечения высокого качества по всей стране было задействовано порядка 25 000 км ВОЛС, более 1 300 базовых станций, установлено более 5 000 антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов. На «Екатеринбург Арене» была установлена самая крупная базовая станция в Уральском регионе.



На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2 000 лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.



Информационная справка



На чемпионате мира — 2018 по футболу «МегаФон» выступает техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех». Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграло тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.