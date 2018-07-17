Новости дня
12:59 | 18.07.2018
obltv.ru
Евгений Куйвашев утвердил 14 членов Общественной палаты Свердловской области
В список вошли: заслуженный учитель, почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер, учредитель фонда «Уральский Союз Патриотов» Сергей Воронин, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, председатель Свердловского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, координатор «Молодежки ОНФ» Юлия Итяйкина, глава свердловского Союза журналистов Александр Левин, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей Майзель, сопредседатель свердловского штаба ОНФ Анастасия Немец, председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, артист «Уральских пельменей», учредитель благотворительного фонда «Верба» Андрей Рожков, начальник регионального штаба Союза добровольцев России Вадим Савин, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов, биатлонист, президент благотворительного фонда по поддержке спорта Антон Шипулин и член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.
Отметим, что двое утвержденных членов Общественной палаты Свердловской области — Сергей Воронин и Анастасия Немец — ранее заняли первое и второе место соответственно в списке кандидатов от «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Однако теперь, когда они стали новыми членами Общественной палаты региона, свои места им придется кому-то передать, так как занимать одновременно две эти должности недопустимо.
Вчера 14 новых членов Общественной палаты Свердловской области утвердили депутаты ЗакСО. Еще 14 человек утвердят общественники. Напомним, что полномочия действующего состава ОП истекут 21 августа.
© «Вечерние Ведомости»
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