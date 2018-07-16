Иностранные журналисты ознакомятся с достопримечательностями Среднего Урала

12:38 | 18.07.2018

корпоративкин.рф

На следующей неделе на Урал приедет делегация FIJET, объединяющая журналистов, пишущих о туризме. В составе группы будет 10 журналистов из Франции, Сербии, Марокко, Хорватии, Италии, Туниса, Египта. Министерство инвестиций и развития Свердловской области, совместно с центром развития туризма, организовало для них информационный тур по уральским городам.



Делегация посетит музей автомобильной и военной техники УГМК в Верхней Пышме, президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге, музей-завод истории развития техники черной металлургии в Нижнем Тагиле, горнолыжный комплекс «Гора Белая», Невьянскую наклонную башню, побывает на границе Европы и Азии и на открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов.



Предполагается, что информационный тур способствует развитию международного туризма на Урале.