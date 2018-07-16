Общественная палата Екатеринбурга просит прокуратуру проверить праймериз «Единой России» на нарушения с подкупом избирателей

12:00 | 18.07.2018

Фото: екатеринбург.рф

Владимир Разбойников, являющийся председателем Общественной палаты Екатеринбурга, обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой провести проверку, касающуюся подготовки и проведения праймериз «Единой России».



Как сообщает пресс-служба городской общественной палаты, к Владимиру Разбойникову поступили обращения граждан о фактах подкупа избирателей и незаконном использовании персональных данных в период подготовки и проведения праймериз партии «Единая Россия» продовольственными кооперативами «Смена» и «Забота». По мнению обратившихся к Разбойникову граждан, данные организации нарушали избирательное законодательство, а он в свою очередь попросил провести проверку, по указанным фактам, прокуратуру города.



Напомним, праймериз, проводимые «ЕР» перед выборами в Екатеринбургскую гордуму, прошли 3 июня и сопровождались множеством скандалов, начиная от пресловутого «списка Тунгусова» и заканчивая банальным подкупом партийцев и сторонников партии, пришедших отдать свой голос на праймериз. Так, наблюдатели и ряд участников заявляли о массовых нарушениях: подвозах, подкупах и принуждении бюджетников. Оргкомитет праймериз позже отменил результаты голосования на участках № 7 (Кировский район) № 15 в (Орджоникидзевский район), но на итоговое распределение кандидатов это не повлияло.