Жителя Алапаевска осудили за экстремизм в Интернете

11:48 | 18.07.2018

news-russia.info

Суд приговорил 19-летнего жителя Алапаевска, учащегося колледжа, к наказанию в виде штрафа за преступление экстремистской направленности. Его признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства человека с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, в период с февраля по декабрь 2015 года молодой человек размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения в сопровождении текста, которые, согласно заключению эксперта, содержат совокупность лингвистических и психологических признаков унижения человеческого достоинства по признаку национальности. Установлено, что данные изображения возбуждали ненависть к представителям народов Кавказа и Средней Азии.