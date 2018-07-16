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11:18 | 18.07.2018

ИА «Ночные новости»

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в екатеринбургском общежитии

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с госпитализацией двух человек в результате пожара, который произошел сегодня ночью в микрорайоне Компрессорном.

Напомним, что возгорание произошло на втором этаже общежития по адресу улица Хвойная, 76/1, затем поступило сообщение о пожаре возле соседнего дома по адресу улица Хвойная, 75. По предварительной информации, очагом пожара около дома № 75 стало возгорание ветоши возле входной железной двери в подъезд.

Из первого здания эвакуировали 54 человека, в том числе шестерых детей. Двое человек госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

Причина пожара сейчас устанавливается. Приоритетная версия — поджог.

— Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирных домов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отметим, что указанные дома обслуживает УК «Пионер».

© «Вечерние Ведомости»

 


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