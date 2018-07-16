В Североуральском городском округе из-за ухудшения качества воды введен режим повышенной готовности

10:50 | 18.07.2018

sanctuary-bathrooms.co.uk

В Североуральском городском округе в целях скорейшей ликвидации провала в русле реки Калья на территории округа введен режим повышенной готовности.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Жителям организован подвоз питьевой воды. В настоящее время проводятся ремонтные работы.



— Муниципалитет представил план-график организационных и ремонтно-восстановительных работ. Оперативные мероприятия позволили обеспечить подачу воды в населенные пункты в полном объеме, однако ее качественные показатели пока не соответствуют нормам СанПиНа и употреблять ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Информация об этом доведена до жителей. Подвоз питьевой воды для них организован. Отдельно назначены ответственные за ее доставку маломобильным группам населения, — сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.



Кроме бутилированной, жители могут использовать родниковую воду, но только после кипячения.