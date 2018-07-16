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10:29 | 18.07.2018
Фото: http://pravdaurfo.ru
Компания, принимавшая участие в строительстве четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции, рискует стать банкротом
Отметим, что учредителем ООО «УС БАЭС» выступает ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой», которое ранее выиграло генеральный подряд на сооружение четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции. Совладельцем ООО «УК «УЭС» выступает бизнесмен Андрей Язев — сын бывшего вице-спикера Госдумы РФ Валерия Язева, основателя семейной бизнес-империи, объединенной под вывеской группы компаний «Ява».
© «Вечерние Ведомости»
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