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10:29 | 18.07.2018

Фото: http://pravdaurfo.ru

Компания, принимавшая участие в строительстве четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции, рискует стать банкротом

Компания ООО «УС БАЭС», созданная для руководства строительно-монтажными работами на сооружении блока БН-800 Белоярской атомной электростанции, рискует стать банкротом. В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ООО «Строительная компания «БЭСТ», которое участвовало в строительном подряде о признании предприятия несостоятельным. Сумма исковых требований составляет почти пять миллионов рублей.

Отметим, что учредителем ООО «УС БАЭС» выступает ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой», которое ранее выиграло генеральный подряд на сооружение четвертого блока БН-800 Белоярской атомной электростанции. Совладельцем ООО «УК «УЭС» выступает бизнесмен Андрей Язев — сын бывшего вице-спикера Госдумы РФ Валерия Язева, основателя семейной бизнес-империи, объединенной под вывеской группы компаний «Ява».

© «Вечерние Ведомости»

 


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