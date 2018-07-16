В ДТП под Екатеринбургом погибла женщина. Ее супруг госпитализирован

10:24 | 18.07.2018

E1.RU

Вчера вечером на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский произошло страшное ДТП: лось выбежал на дорогу, в него врезался автомобиль Chevrolet, сообщает E1.RU.



В результате столкновения погибла женщина, ехавшая на переднем сиденье. Крышей автомобиля ей практически срезало голову. Ее супруг, управлявший машиной, госпитализирован. Также в аварии погиб лось. У автомобиля повреждена передняя часть, лобовое стекло и крыша.



По словам родственников супругов, те ехали со стороны Каменска-Уральского в Кольцово, откуда должны были лететь в Турцию.