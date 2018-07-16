У двух екатеринбуржцев за долги по оплате коммунальных услуг арестовали телевизоры

10:00 | 18.07.2018

dom-i-zakon.ru

В Екатеринбурге судебные приставы провели рейд по адресам 25 жителей, имеющих долги по оплате коммунальных услуг: электроэнергии, горячей воды и отопления. Общая задолженность данных граждан составляет более 420 тысяч рублей.



В итоге у двух неплательщиков арестовано имущество — телевизоры и музыкальный центр.



— Один из должников несколько месяцев «забывал» погасить долг в 4 200 рублей, в связи с чем было подвержено аресту его имущество — плазменный телевизор. В отношении имущества другого должника, накопившего долг в размере 4 100 рублей и также не посчитавшего нужным его уплатить, был составлен акт описи (ареста) плазменного телевизора и музыкального центра, — рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



По словам руководителя пресс-службы свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольги Тедеевой, с начала 2018 года в отношении должников подано 1 166 исковых заявлений на общую сумму 15 млн рублей.