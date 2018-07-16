Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс»

09:44 | 18.07.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова, обвиняемая в неисполнении решения суда. Прокуратура Ленинского района уральской столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая обвиняется в совершении преступления по ст. 315 УК РФ.



Исполняя вступившие 12 ноября 2013 года, 13 ноября 2014 года, 7 июня 2016 года в законную силу судебные решения, в Ленинском районном отделе службы судебных приставов г. Екатеринбурга были возбуждены исполнительные производства о взыскании с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу трех бывших пайщиков, вышедших из состава членов кооператива, денежных средств — ранее уплаченных паевых взносов на общую сумму свыше 6 млн рублей, а также в пользу коммерческого предприятия суммы неосновательного обогащения в размере более 154 тыс. рублей.



По версии следствия, в период с июля 2014 года по январь 2018 года обвиняемая совершила действия, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда. С указанной целью она инициировала и провела внеочередное общее собрание членов ПЖСК «Бухта Квинс», на котором разъяснила пайщикам, что денежные средства, поступающие на счета кооператива, будут принудительно списаны судебным приставом-исполнителем, и предложила изменить порядок уплаты пайщиками вступительных и членских взносов, направляя указанные денежные средства на ее личный расчетный счет либо путем передачи наличных денежных средств.



В результате действий Зили Булатовой денежные средства на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» не поступали.



В период с августа 2014 года по октябрь 2017 года обвиняемая принимала от членов ПЖСК «Бухта Квинс» наличные денежные средства, а также выдала приходные кассовые ордера на общую сумму свыше 474 тыс. рублей. Кроме того, в период с июля 2014 года по октябрь 2017 года Зиля Булатова приняла от членов ПЖСК «Бухта Квинс» безналичные денежные средства, поступающие на ее личный расчетный счет, на сумму свыше 303 тыс. рублей.



При этом обвиняемая распоряжалась денежными средствами, принадлежащими ПЖСК «Бухта Квинс», по своему усмотрению, направляя их на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского района г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



Напомним, что Зиля Булатова уклонялась от явки в орган дознания, в связи с чем была объявлена в розыск, поле чего 25 июня оперативники уголовного розыска установили её местонахождение и доставили к дознавателю.



В настоящее время сотрудниками полиции также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Булатовой по факту клеветы в адрес барда Александра Новикова. Основанием для подачи заявления со стороны музыканта стали публикации в СМИ. В материалах Зиля Булатова выразила мнение, что дело против нее заказал бард Александр Новиков, чтобы дискредитировать председателя ПЖСК (речь идет об уголовном деле, по которому Булатова обвиняется по ст. 315 УК РФ).



Сам Новиков утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и подрывают репутацию. Никакого отношения к уголовному делу, возбужденному в отношении Булатовой, он не имеет, указывая, что в соответствии с положениями ст. 315 УК РФ объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, обеспечивающие обязательность судебных актов, а указанная статья входит в раздел «Преступления против госвласти», а не частных интересов.