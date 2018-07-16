Ночью из-за пожара в Компрессорном эвакуировали 54 человека

Подъезд соседнего дома жители потушили самостоятельно

В посёлке Компрессорного завода, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга, в общежитии на улице Хвойной, 76, прошедшей ночью произошёл пожар.Пожар начался в закрытой секции на втором этаже. Возгорание заметили поздно вернувшиеся домой жители дома. Увидев густой дым, идущий из секции на втором этаже, они попытались открыть дверь, но коридор уже был охвачен огнём.Они разбудили спящих соседей, а в это время спали почти все жители дома, но люди не могли выйти самостоятельно: в здании было сильное задымление.Прибывшие по вызову пожарные в первую очередь начали эвакуацию жильцов из горевшего подъезда. Часть людей выводили через подъезд в масках, а кого-то эвакуировали через окна с помощью пожарных лестниц. Всего было эвакуировано 54 человека, в том числе шестеро детей.Жители соседних подъездов смогли выйти самостоятельно. Местные жители и сотрудники полиции, прибывшие к месту пожара, помогали пожарным эвакуировать людей.На пожаре работали 28 пожарных и несколько единиц техники. С огнём удалось справиться достаточно быстро, но тем не менее выгорел пол в коридоре на площади 20 квадратных метров, огонь повредил пять входных дверей в квартиры, но сами квартиры остались целы.При пожаре пострадали два человека, они получили отравление угарным газом, пострадавшие были госпитализированы.По одной из версий, причиной пожара стал поджог. Дело в том, что в соседнем доме в это же время был совершён поджог подъезда, там жители самостоятельно потушили огонь.В причинах возгорания будут разбираться эксперты МЧС и сотрудники полиции.