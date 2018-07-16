Губернатор Свердловской области встретился с Сергеем Степашиным и Владимиром Страшко

22:57 | 17.07.2018

midural.ru

Сегодня, 17 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Председателя Императорского Православного Палестинского Общества Сергеем Степашиным и президента Уральского землячества в Москве Владимиром Страшко за вклад в развитие культурных, православных и туристических проектов на Урале, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В ходе встречи Евгений Куйвашев отметил, что в этом году Царские дни в Екатеринбурге стали событием огромного масштаба как по числу участников, так и по значению. «Вместе с Екатеринбургской митрополией мы тщательно готовились к этому событию, и сегодня я могу с уверенностью сказать, что и визит Патриарха, и мероприятия Царских дней прошли на высоком уровне, став мощным фактором, объединяющим общество, несущим людям мир, добро, чувство сострадания и покаяния», - заявил Евгений Куйвашев.



Напомним, Степашин и Страшко прибыли в Екатеринбург для участия в мероприятиях по случаю столетия памяти императорской семьи.