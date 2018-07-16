В пригороде Екатеринбурга в карьере утонула девушка

Сегодня вечером, 17 июля, около 19:30 в пригороде Екатеринбурга на популярном для отдыха у горожан карьере рядом с поселком Северка утонула 21-детняя девушка восточной внешности, сообщили корреспонденту veved.ru очевидцы. На глубине ей стало плохо, по предварительным данным, свело судорогой ногу в прохладной воде. На место была вызвана реанимация и водолазы, которые в настоящее время занимаются поисками тела.