В центре Екатеринбурга четыре перекрестка огородят заборами

20:19 | 17.07.2018

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В Екатеринбурге на четырех перекрестках в центре города появятся металлические ограждения. Госзакупка на изготовление и установку заборов завершена.



Согласно информации с сайта госзакупок, до 25 августа ограждения будут установлены на перекрестках Машинная — Щорса, Попова — Московская, Малышева — Хохрякова, Белинского — Фрунзе. На произведение работ администрация Ленинского района Екатеринбурга выделит 2,17 млн рублей.



Отметим, что общая протяженность ограждения составит более 500 метров.