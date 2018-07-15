Ещё один Свердловский справедливоросс уезжает работать в Омскую область, но остаётся депутатом ЗакСО

20:13 | 17.07.2018

Фото: сайт «Справедливое ЖКХ»

Сегодня, 17 июля, стало известно, что ещё один член партии «Справедливая Россия» перебирается в Омскую область. На прошедшем сегодня заседании совета директоров АО «Омскэлектро» принято решение о назначении нового директора предприятия. Возглавил акционерное общество руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Свердловской области Андрей Жуковский.



Сегодня же Заксобранием было удовлетворено заявление Жуковского об исключении его из списка депутатов, работающих на освобожденной основе, а это значит, что не будет сдавать мандат депутата Свердловского парламента, и будет приезжать в Екатеринбург для участия в пленарных заседаниях думы. 18 июля Жуковский приступает к работе в новой должности.



Напомним, что Андрей Жуковский стал вторым представителем Свердловского отделения «Справедливой России» трудоустроенным в Омской области бывшим руководителем региональной ячейки партии, а ныне врио губернатора Омской области Александром Бурковым. В июне текущего года экс-депутат Екатеринбургской городской думы Илья Лобов стал министром природных ресурсов Омской области. Если так пойдёт дальше, то всё Свердловское отделение «Справедливой России» скоро переедет жить и работать в Омскую область.