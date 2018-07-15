В рамках «Царских дней» Екатеринбург посетил Сергей Степашин

17:58 | 17.07.2018

В рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни», приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, Екатеринбург посетил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он отметил, что все мероприятия фестиваля важны для осмысления дальнейшего пути развития страны.



Сергей Степашин принял участие в Божественной литургии, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также встретился с членами совета регионального отделения Ассоциации юристов России, где обсуждались итоги работы за прошлый год и планы на 2018–2019 годы.

