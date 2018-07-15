В Екатеринбурге появятся улицы Красовского и Садовского

16:49 | 17.07.2018

екатеринбург.рф

В Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН появятся улицы имени академиков Красовского и Садовского. Имена выдающихся ученых присвоены улицам второй очереди микрорайона Академического. Постановление подписано главой администрации города Александром Якобом.



Николай Красовский (1924-2012) был основателем и главой уральской научной школы по теории устойчивости движения и математической теории управления. Виссарион Садовский (1908-1991) является основоположником Уральской школы металловедов-термистов.