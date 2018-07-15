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16:37 | 17.07.2018
Треть нового состава Общественной палаты Свердловской области утверждена
Напомним, что собеседования с потенциальными членами Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) проходили на протяжении нескольких дней. Рабочая комиссия из 15 человек провела четыре заседания, в рамках которых прослушивались самопрезентации кандидатов в ОПСО. Сегодня руководитель рабочей группы по кандидатурам в члены Общественной палаты Свердловской области Анатолий Сухов в очередной раз напомнил, что ряд кандидатов в Общественную палату являются членами нескольких общественных объединений; некоторые кандидаты, за счет членства в Общественной палате, намерены продвигать интересы своих общественных объединений; а некоторые кандидаты хотят баллотироваться в депутаты городской думы Екатеринбурга.
В итоге «за» утверждение 14 членов Общественной палаты Свердловской области проголосовали 39 депутатов, один воздержался, «против» - никто. Список трети Общественной палаты Свердловской области выглядит так:
1) Феликс Бадаев (Некоммерческое Партнерство «Медицинская палата Свердловской области»),
2) Александр Бухгамер (Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»),
3) Владимир Винницкий (Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»),
4) Елена Зверева (Региональная общественная молодежная организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»),
5) Алексей Киселев (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»),
6) Борис Колесников (Общественная организация — Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Свердловской железной дороге),
7) Лариса Крапивина (Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла»),
8) Шлема Спектор (Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»),
9) Юрий Судаков (Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров),
10) Евгений Тетерин (Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов),
11) Ирина Левина (Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области»),
12) Сергей Павленко (Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса),
13) Михаил Сафронов (Свердловский областной общественный фонд участников студенческих отрядов «ЗНАМЕНКА»),
14) Владимир Щелоков (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
Таким образом, в новом составе ОПСО представлены 7 действующих членов и 7 новых.
Напомним, что полномочия действующего состава ОПСО из 42 человек истекут 21 августа 2018 г. В скором времени еще 14 членов ОПСО будут утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а затем еще 14 членов ОПСО будут обсуждаться между членами Общественной палаты, утвержденными губернатором Свердловской области, и членами Общественной палаты, утвержденными ЗакСо, из числа кандидатур от местных общественных объединений Свердловской области.
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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