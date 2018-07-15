Нижнетагильская дума отменила прямые выборы главы города

16:33 | 17.07.2018

v-tagile.ru

Сегодня, 17 июля, депутаты городской думы Нижнего Тагила единогласно приняли изменения в устав города об отмене прямых выборов мэра. Также одобрен порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.



Напомним, что 5 июня ЗакСО приняло законопроект, внесенный губернатором, об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила. Теперь мэра Нижнего Тагила, как и главу Екатеринбурга, будут выбирать по результатам конкурса.



На должность главы Нижнего Тагила могут претендовать лица старше 21 года с образованием в сфере экономики, госслужбы, юриспруденции и имеющие опыт работы на государственной службе. Также у кандидатов не должно быть непогашенной судимости.