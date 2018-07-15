В Белоярке назначен новый прокурор

15:34 | 17.07.2018

На должность белоярского межрайонного прокурора приказом Генерального прокурора РФ от 13 июля 2018 года назначен младший советник юстиции Генрих Игоревич Гулиев. Сегодня его представили коллективу Белоярской межрайонной прокуратуры.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Генрих Гулиев имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры он служит с 2010 года. До назначения в белоярскую прокуратуру он занимал должность заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга.



Отметим, что ранее должность прокурора Белоярского района занимал Александр Щибрик. По данным veved.ru, он ушел на пенсию весной этого года.