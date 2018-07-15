В Свердловской области подорожали овощи, пшено и сахар

15:21 | 17.07.2018

insfinance.ru

С начала года в Свердловской области выросли цены на некоторые продовольственные товары. В частности, сахар-песок подорожал на 16,3 %, пшено — на 12,2 %, лук репчатый — на 31,1 %, яблоки — на 15 %. Также в 2,9 раза выросли цены на капусту, в 1,8 раза — на морковь.



В целом, по данным Свердловскстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2018 года составил 100,8 % (относительно уровня декабря 2017 года).



Отметим, что наблюдается снижение цен на гречневую крупу, молоко, сливочное и подсолнечное масло.