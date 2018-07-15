«Почта России» объяснила перебои с доставкой посылок в Екатеринбурге

14:56 | 17.07.2018

labirint42.ru

В «Почте России» объяснили проблемы с доставкой жителям Екатеринбурга интернет-посылок. Перебои связаны с изменением почтовых индексов. В результате многие почтовые отделения, которые раньше не были задействованы в доставке и выдаче отправлений, стали универсальными.



- Проблема возникает в том случае, когда на почтовом отправлении указан некорректный индекс, посылка приходит в отделение, которое не обслуживает адрес получателя, а после пересылается в другое отделение, - отметила начальник Екатеринбургского почтамта Татьяна Фомина.



Жителей призывают быть внимательнее при указании индексов. Точные индексы можно узнать на сайте «Почты России» и в мобильном приложении.





