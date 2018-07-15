Резиденты туристического кластера «Гора Белая» получат налоговые льготы

14:25 | 17.07.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 17 июля, депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая».



Кластер будет рассчитан на представителей малого и среднего предпринимательства, которые получат льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, а также льготные ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Резиденты должны предложить проекты стоимостью не менее пяти миллионов рублей.



— Согласно законопроекту, на начальном этапе планируется осуществить отбор управляющей компании туристско-рекреационного кластера среди организаций, заключивших соглашения не менее чем с пятью потенциальными резидентами и имеющих концепцию развития кластера. По итогам отбора между правительством Свердловской области и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии. Затем резиденты получат возможность присвоения статуса участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма, — рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



Напомним, что кластер разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. Проект будет состоять из двух этапов: первый — доработка существующей инфраструктуры и создание полноценного курорта, второй — создание на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства. Таким образом туристический поток, по подсчетам, вырастет в два раза (в настоящее время — около 270 тысяч человек в год).