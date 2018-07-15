Денег нет. Уралкинофест-2018 отменен

14:00 | 17.07.2018

В этом году Екатеринбург останется без Уральского открытого фестиваля российского кино, который должен был пройти 16–21 сентября. Причина проста — нехватка средств.



Как сообщает «Российская газета», много бюджетных денег было потрачено на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, международной промышленной выставки «Иннопром», поэтому на фестиваль кино средств попросту нет. Не получилось привлечь и партнеров-спонсоров.



Напомним, что в 2017 году показы фильмов Уральского фестиваля кино посетили 36 тысяч зрителей. В этом году должен был пройти уже третий фестиваль. Состоится ли он в следующем году, неизвестно.