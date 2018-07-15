Сергею Носову присвоено звание почетного гражданина Нижнего Тагила

13:34 | 17.07.2018

tagilka.ru

Бывшему мэру Нижнего Тагила Сергею Носову присвоено звание почетного гражданина города, такое решение принято сегодня на заседании Нижнетагильской городской думы. За его кандидатуру проголосовало 18 из присутствовавших 21 депутата.



Также звание почетного гражданина Нижнего Тагила получил начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Главный врач психиатрической больницы № 7 Вячеслав Мишарин получил всего шесть голосов и остался без звания.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области.