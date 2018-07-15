Свердловское ЗакСО одобрило увеличение областного бюджета на 3,4 млрд рублей

13:17 | 17.07.2018

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили увеличение прогноза по доходам и расходам областной казны на 3,4 млрд рублей. Соответствующее постановление принято сегодня, 17 июля, на заседании ЗакСО.



Учитывая поправки, доходы должны составить 229,4 млрд рублей. Дополнительные средства направят на достижение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (2,5 млрд), на выплаты многодетным семьям (300 млн), на строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге (149,2 млн), на строительство школы в микрорайоне Муринские Пруды в Нижнем Тагиле (100 млн), на решение проблемы обманутых дольщиков в Арамиле (100 млн), на строительство первой и второй очередей «Титановой долины» (150 млн).