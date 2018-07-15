Евгений Куйвашев наградил полицейских за обеспечение правопорядка во время ЧМ-2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу. Благодарственные письма и ведомственные грамоты получили более 100 человек.— Вместе мы выполнили важнейшую задачу — обеспечили проведение матчей чемпионата мира в Екатеринбурге на самом высоком уровне. Сделали все, чтобы этот футбольный праздник стал событием огромной общественной значимости и прошел на позитивной волне. Мы долго и упорно готовились к чемпионату. Строили дороги, гостиницы, тренировочные площадки, готовили волонтеров. На мировой уровень вывели Центральный стадион. При всем этом одним из главных вопросов для нас было обеспечение безопасности игроков, членов официальных делегаций и многочисленных болельщиков — всех гостей чемпионата, — отметил глава региона.По словам начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина, в период проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге раскрыто более 40 преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.— Не было ни одного нарушения дисциплины, ни одной внутренней проверки за указанный период не проводилось, — сказал Михаил Бородин.Напомним, что в Екатеринбурге прошло четыре матча ЧМ: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).