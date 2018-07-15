Мальчик из Екатеринбурга, потерявшийся в Северной Осетии, найден

12:37 | 17.07.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания

Сегодня утром в Алагирском районе Северной Осетии найден пропавший ранее 6-летний мальчик из Екатеринбурга. Его обнаружили местные жители с егерями. Здоровью ребенка ничего не угрожает.



«Ночью нашли сандалии малыша, ребенка же нашли, когда уже рассвело. Он сидел около дерева весь мокрый. Его сразу переодели и доставили в больницу на обследование», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.



Напомним, вчера днем спасателям поступило сообщение, что в районе автовокзала города Алагира потерялся 6-летний мальчик, который приехал в Северную Осетию вместе с мамой из Екатеринбурга. Поисками занимались сотрудники МЧС, МВД, Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, Республиканской профессиональной поисково-спасательной службы, «Россоюзспаса», а также добровольцы.



Поиски осложнялись тем, что ребенок не может говорить.