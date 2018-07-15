В Североуральском городском округе зафиксировано ухудшение качества воды

12:17 | 17.07.2018

om-saratov.ru

В Североуральском городском округе ухудшилось качество воды, поступающей населению. На данный момент проводятся ремонтные работы на системе водоснабжения.



«В адрес Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация об обвале канала реки Калья и возможном ухудшении качества воды по органолептическим показателям посёлка Калья и посёлка Черёмухово. В связи с аварией неблагоприятному влиянию качества воды подвергнуто всё население Североуральского городского округа», — сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.



В связи с ухудшением качества воды будет организован подвоз питьевой воды населению, изменен режим работы детских дошкольных учреждений и летних оздоровительных лагерей.



Холодную воду из-под крана жителям рекомендуют использовать только в гигиенических целях. Для приготовления пищи необходима бутилированная вода.