Свердловские депутаты обсудили пенсионную реформу

10:59 | 17.07.2018

В Законодательном собрании Свердловской области на сегодняшнем очередном заседании депутаты приступили к обсуждению пенсионной реформы. Мнения парламентариев, как и ожидалось, оказались диаметрально противоположными. Так, по мнению коммуниста Александра Ладыгина, данная реформа несет антисоциальный характер. Он уверен, что если власти её примут, то народ вместо того, чтобы собрать петиции в интернете, выйдет на улицы. Его поддержал и коллега по партии Игорь Аксенов: «Прежде чем говорить о реформе, надо создать рабочие места, увеличить зарплату. В проекте не учтено качество жизни в некоторых регионах».



Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий же, как и все члены фракции «ЕР», напротив, выступал за необходимость проголосовать за поправки, которые якобы предполагают дополнительную защиту прав людей предпенсионного возраста. Позицию Шептия раскритиковал депутат от ЛДПР Александр Коркин. Он считает, что реформа действительно назрела, но не в том контексте, в котором говорят представители «парии власти».



«Что будет с производительностью труда? Если в 60–65 лет мужики будут работать, они регулярно будут находиться на больничных либо качество производимой ими продукции многократно упадет», — сказал Александр Коркин, отметив, что российское здравоохранение находится не на том уровне, чтобы отправлять 60-летних граждан на работу.



Также Александр Коркин добавил, что, прежде чем разбираться с пенсионным фондом, необходимо создать рабочие места в небольших городах.



С критикой пенсионной реформы выступил и «пенсионер» Евгений Зяблицев. По его данным, лишь 8 % россиян одобряют повышение пенсионного возраста.



«Уже сейчас до пенсии не доживает 10 процентов женщин и 30 процентов мужчин. В случае принятия изменений половина мужчин не доживет до выхода на пенсию», — заявил Зяблицев.