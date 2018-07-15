В Верхней Пышме будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна

10:47 | 17.07.2018

news-factor.ru

Житель Верхней Пышмы предстанет перед судом за жестокое обращение с животным.



По версии следствия, вечером 10 февраля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, щенка по кличке Зверь за то, что тот устроил беспорядок на кухне. Животное получило повреждения, несовместимые с жизнью, и погибло.



Уголовное дело передано в Верхнепышминский городской суд. Уральцу грозит наказание либо в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.