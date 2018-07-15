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09:57 | 17.07.2018
Фото: belnaviny.by
В Екатеринбурге попытка задержания велосипедиста сотрудником ГИБДД закончилась сломанной ногой
Молодой человек двигался на велосипеде по тротуару и, когда начал пересекать улицу по пешеходному переходу, был замечен инспекторами ГИБДД. Инспектор, вышедший из патрульного автомобиля, попытался провести задержание, но сделал это неловко. Со слов велосипедиста, сотрудник ГИБДД схватил его за руку, отчего мужчина потерял равновесие и упал. Результатом падения, как показал рентген, стал перелом бедра со смещением, ушиб колена и, соответственно, госпитализация.
В произошедшем велосипедист винит сотрудника полиции, в свою очередь полиция утверждает обратное, говоря, что в произошедшем виноват мужчина, так как в момент пересечения улицы он, по словам инспекторов ГИБДД, сбил пешехода. На основании чего в отношении велосипедиста был составлен протокол об административном правонарушении, который для подписи принесли госпитализированному велосипедисту в больницу.
Разумеется, подписывать протокол пострадавший екатеринбуржец отказался и на следующий день написал жалобу на действия инспекторов в вышестоящие инстанции. Таким образом, через суд он хочет возместить материальный и моральный вред, нанесённый, по его мнению, сотрудником ГИБДД.
Фото: E1.RU
© «Вечерние Ведомости»
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