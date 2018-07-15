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09:44 | 17.07.2018

gorodkirov.ru

В Екатеринбурге у должника арестовали BMW

Житель Екатеринбурга задолжал двум кредитным организациям 920 тысяч рублей и 179 тысяч рублей, а также 13 тысяч по налогам, пеням и штрафам. Тем не менее мужчина не спешил погашать задолженность, несмотря на ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

В итоге было принято решение арестовать у должника автомобиль BMW Х5 2005 года выпуска. Если задолженность не будет погашена, машину передадут для оценки и дальнейшей реализации, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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