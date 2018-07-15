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09:44 | 17.07.2018
gorodkirov.ru
В Екатеринбурге у должника арестовали BMW
В итоге было принято решение арестовать у должника автомобиль BMW Х5 2005 года выпуска. Если задолженность не будет погашена, машину передадут для оценки и дальнейшей реализации, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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